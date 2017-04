Escuridão toma conta da Avenida Afonso Magalhães em Serra Talhada

Por Gilson Queiroz

Moradores e frequentadores da Avenida Afonso Magalhães em Serra Talhada-PE, estão preocupados com a escuridão em parte da avenida, vários postes estão apagados no canteiro central.

Segundo moradores, o risco de assalto é muito grande e que inclusive já existiu pelo o local, mais de oito postes estão totalmente apagados e há poste que não tem a luminária, neste local encontra-se grandes buracos na calçada, moradores afirmam também que, esta escuridão já vem há mais de uma semana, e que o caso já foi passado para a Secretaria de Serviços Públicos e nada foi feito.

Este apagão ocorre entre as Ruas Deósio Pereira Lins e Manoel Pereira Lins no bairro do Alto da Conceição, como mostra as fotos abaixo.