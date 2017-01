Espécie de morcego começa a se alimentar de sangue humano no Brasil, diz pesquisa

Uma espécie de morcego encontrada no Brasil, até então conhecida por consumir exclusivamente sangue de aves, está se alimentando agora de sangue humano.

A revelação está em uma pesquisa conduzida por cientistas brasileiros e publicada em novembro na revista científica “Acta Chiropterologica”, a mais importante publicação do mundo voltada à pesquisa de morcegos.

Os cientistas conseguiram extrair o DNA de 15 delas – e em três descobriram vestígios de sangue humano, explica Enrico Bernard, professor do Departamento de Zoologia da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e responsável pela pesquisa.

O estudo foi conduzido no Parque Nacional do Catimbau, na região de caatinga de Pernambuco, a cerca de 300 km do Recife.