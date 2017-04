Estudante da FIS, de Serra Talhada, morre afogado no Riacho do Navio

Na manhã da última quinta-feira (13), o estudante Rodrigo Leite, morreu afogado durante um banho no Riacho do Navio, no distrito de São Caetano, Zona Rural do município de Betânia, no Sertão do Moxotó.

Segundo testemunhas, Rodrigo Leite foi olhar a chegada das águas, no Riacho do Navio, afluente do Rio Pajeú, e aproveitou para dar um mergulho; a correnteza estava forte e a vítima foi carregada pelas água, morrendo afogada. O corpo da vítima foi encontrado em um poço, que margeia o Riacho do Navio.

Rodrigo Leite, era filho do ex-vereador “Edmilson de Eliza” e atualmente estudava na Faculdade de Integração do Sertão – FIS, onde fazia o curso de Ciências Contábeis.

Via Nayn Neto