Na última terça-feira (20) a estudante da Erem Cornélio Soares de Serra Talhada, Andressa Caroline de 17 anos aluna do 3º ano do Ensino Médio, conquistou o quarto lugar no III Concurso de Redação do Detran-PE, através do projeto ‘Professor Amigo do Trânsito’.

A premiação aconteceu no auditório da sede do Detran, no Recife. Foram premiadas as cinco melhores redação. Andressa foi a única premiada em todo Sertão do Pajeú.

Via Caderno 1