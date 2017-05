Estudantes de Betânia são assaltados na BR-232 em Serra Talhada

Na noite da última quarta-feira dia (10), alunos da cidade de Betânia, que estudam na Faculdade de Integração do Sertão (FIS) na cidade de Serra Talhada, foram assaltados às margens da BR-232, na entrada da Capital do Xaxado.

Segundo informações, as vítimas aguardavam o ônibus que os transportam no momento do crime. Quatro assaltantes levaram de oito estudantes, celulares, dinheiro e pertences. Logo após a ação criminosa, os gatunos se evadiram em direção a um beco que fica ao lado de um paredão que da acesso ao bairro do Ipsep. Os alunos prestaram queixa na DP local, e a Polícia Civil investiga mais um caso de assalto a mão armada em Serra Talhada.

Do Blog o Povo com a Notícia