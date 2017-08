Estudantes pernambucanos embarcam rumo ao Canadá

Nesse domingo (6), 20 alunos-atletas do Programa Ganhe o Mundo Esportivo (PGME) viajaram para um intercâmbio educacional-esportivo de dois meses. Eles vão embarcar, até o meio dia de hoje, do Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes – Gilberto Freyre rumo à cidade de Quebéc, no Canadá. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, é a primeira turma a embarcar na edição 2017.2 do PGM. Esta modalidade do programa é uma parceria entre as secretarias estaduais de Educação e Turismo, Esportes e Lazer.

Na cidade canadense, os 20 jovens esportistas do PGME 2017 vão se hospedar em casas de família locais. Além disso, o treinamento das suas respectivas modalidades irá se concentrar em centros de excelência esportiva, a exemplo da Université Laval, Novagym e Académie D’Arts Martiaux du Quebec, as duas últimas voltadas para as artes marciais.

O programa deste ano seis modalidades serão contempladas, sendo dez representantes do atletismo, três do judô, dois da natação, um do ciclismo. Ainda as estreantes no programa: três atletas da luta olímpica e uma jovem do karatê. Entre os selecionados, 16 atletas foram campeões da edição de 2016 dos Jogos Escolares de Pernambuco. Os representantes deste ano são provenientes do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Ouricuri, Petrolina, Trindade, Bezerros, Abreu e Lima, Bodocó, Paulista e Arcoverde.

Da Folha de Pernambuco