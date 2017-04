Ex-funcionária da Éconis de Serra Talhada é raptada e brutalmente assassinada em Ibirajuba

A ex-funcionária da Loja Éconis, da cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, Márcia Lindberg Silva, 28 anos, atualmente residia na cidade de Ibirajuba, no Agreste, foi brutalmente assassinada, após raptada, na noite da última quinta-feira (16).

Segundo as informações, Márcia desapareceu após sair da casa dos pais, dizendo que iria para sua residência com sua filha, quando desapareceu misteriosamente. Horas depois sua filha foi encontrada em outra rua, porém a jovem não apareceu.

A polícia foi acionada e passou a realizar diligências com o intuito de localizar mais sem êxito.

Na manhã dessa sexta-feira (17), o corpo parcialmente despido de Márcia foi encontrado por populares nas margens da PE 149 no Sítio Micaela Zona Rural de Ibirajuba. Ela foi brutalmente assassinada com disparos de arma de fogo da cabeça, e com diversas escoriações pelo corpo, e a suspeita de que a mesma foi estuprada.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Lega no Recife. A polícia Civil de Ibirajuba investiga o caso.

