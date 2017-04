Ex-policial militar suspeito de liderar quadrilha de tráfico de drogas é preso em Pernambuco

A Polícia Civil prendeu 10 suspeitos de integrar uma quadrilha que praticava tráfico de drogas no Sertão pernambucano. De acordo com o delegado José Rivelino, um casal e um ex-policial militar, de idades não informadas, eram considerados os líderes do grupo. O ex-PM trabalhava em uma escola em Tupanatinga e, segundo a polícia, distribuía maconha para jovens do município e de Arcoverde.