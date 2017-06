Um ex-presidiário identificado como Adoniles de Souza Ferreira, mais conhecido como Danilo, de 26 anos, foi assassinado na noite dessa terça-feira (27), na Av. Cel. Veremundo Soares, em Salgueiro, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, testemunhas teriam visto dois homens em uma moto preta próximos ao local do crime.

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local. Até o momento, ninguém foi preso.