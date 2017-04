Ex-presidiário é assassinado a tiros na Zona Rural de Serra Talhada

Na manhã desta quinta-feira (13), por volta das 07h00, populares acionaram a central de Operação do 14ºBPM informando sobre a localização de um corpo estendido ao lado de veículo branco, na estrada carroçável de acesso ao Sítio Lagoinha, na Zona Rural do município de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, após as denúncias, o efetivo do GATI foi deslocado ao endereço, onde localizaram o corpo de Valdemir Vitorino de Lima, 37 anos, conhecido como “Demir Parão”, estendido no chão, ao lado de um veículo Gol, cor branca, placa KIV-0726, ainda com o som ligado. O corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo. A perícia foi acionada e localizou, na cintura da vítima, um revólver, cal. 38, com a numeração raspada. Ninguém sabe como o crime aconteceu, tampouco quem foi o assassino.

Diante dos fatos, os policia acionaram a Polícia Civil e repassaram a ocorrência. O corpo da vítima foi levado para o IML de Caruaru.

“Demir Parão” tinha passagem pela polícia, onde já foi preso por tráfico de drogas.

De Nayn Neto