Ex-presidiário é preso com quase meio quilo de crack no Terminal Rodoviário de Serra Talhada

Na madrugada desta quinta-feira (09), por volta de 01h00, um ex-presidiário foi preso com quase meio quilo de crack, no Terminal Rodoviário de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu após denúncia anônima para a Central de Operações do 14º BPM, que de imediado deslocou uma equipe do GATI para averiguar as denúncias que davam conta de um possível tráfico de drogas, onde um ex-presidiário, conhecido por “Renato” estaria portando uma mochila contendo drogas e que iria embarcar no ônibus da Progresso com destino à cidade de Petrolina. Ao chegarem no local, os PMs mantiveram contato com o guichê da referida empresa e verificaram que o mesmo já havia embarcado no ônibus e que estava na cadeira de n°17. Em uma ação rápida a equipe de policiais do GATI realizou uma revista pessoal no suspeito, identificado como Renato Pereira da Silva, 21 anos, e foi encontrado dentro da sua mochila uma pedra de crack pesando 400g (quatrocentos) gramas, além de R$ 557,00 em cédulas, juntamente com 02 (dois) celulares. O suspeito assumiu a propriedade dos objetos hora apreendidos.

Após ser dada voz de prisão, o suspeito, juntamente com o material apreendido, foi conduzido e entregue na 177°DPC de Serra Talhada, onde foi lavrado um flagrante por tráfico de entorpecente e seguiu para audiência de Custódia.

Via Nayn Neto