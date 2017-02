Ex-presidiário que sofreu atentado no bairro Mutirão não resiste e morre em Serra Talhada

Um ex-presidiário identificado como Celivânio dos Santos Silva, vulgo “Gato Mestre”, que foi vitima de um atentado a bala no bairro Mutirão, nesse sábado (04), não resistiu e faleceu no Hospam (Hospital Regional Agamenon Magalhães), às 21h07 desse domingo (05).

Celivânio estava sentado na praça do referido bairro, quando dois homens não identificados, em uma motocicleta de características não anotadas, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele.

“Gato Mestre” era ex-presidiário e possuía várias passagens pela policia. O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

Com esse assassinato sobe para três o número de homicídios registrados em Serra Talhada, o último vitimou o jovem Bruno Madson Guimarães, de 23 anos, que foi assassinado a tiros no dia 03 de janeiro desse ano, dentro da sua residência, na Vila Militar, no bairro da Cohab.