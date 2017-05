Exército abre inscrições para 440 vagas na escola de cadetes

São 400 vagas para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino, destinadas à matrícula no curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico.

Os candidatos devem ter nível médio completo, ter entre 17 e 22 anos de idade completados até 31 de dezembro do ano da matrícula e, no mínimo, 1,60m para o sexo masculino e 1,55m para o sexo feminino.

O curso, de nível superior, será realizado em 5 anos em regime de internato nas instalações da EsPCEx, em Campinas (SP), com duração de 1 (um) ano, onde o militar em formação recebe o título de aluno; e nas instalações da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ), com a duração de 4 anos, onde o militar em formação recebe o título de cadete.

Durante a realização do curso na AMAN, o cadete do sexo masculino optará por um dos seguintes cursos: infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, intendência e material bélico. A cadete do sexo feminino, no processo de escolha, somente poderá optar pelos cursos de intendência ou de material bélico.