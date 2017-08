Falta de fiscalização e manutenção são principais causas da baixa durabilidade de estradas no Brasil

A falta de recursos para obras de construção, fiscalização e manutenção é a principal causa da baixa durabilidade das rodovias brasileiras, aponta estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

De acordo com a entidade, o Brasil ocupa o 111º lugar em um ranking com 138 países feito pelo Fórum Econômico Mundial e que mediu a qualidade das rodovias.

Na média, diz a CNT, o pavimento aqui é projetado para durar entre 8 e 12 anos, enquanto nos EUA, que ocupa o 13º lugar no ranking, a malha é projetada para durar cerca de 25 anos.

Ao projetar rodovias para durar menos, o Brasil faz com que o custo de construção delas seja mais baixo. Entretanto, problemas como a falta de manutenção fazem, geralmente, com que elas comecem a apresentar problemas antes do previsto e durem menos, diz a CNT.