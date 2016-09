Falta de material para expedir Carteira do Trabalho está causando transtornos em Serra Talhada

Os serra-talhadenses e também pessoas de cidades vizinhas estão vivendo uma situação inusitada.

Como se não bastasse a dificuldade de arranjar emprego em uma economia combalida, ainda enfrentam a dificuldade de tirara a carteira do trabalho. Em alguns casos, alguns ‘felizardos’ chegaram a conseguir o mais difícil, o emprego, mas acabaram esbarrando na dificuldade para tirara a carteira do trabalho, peça fundamental para poder ser admitido no emprego.

A situação está trazendo transtornos, tanto para quem precisa do documento, como também para empresas que pretendem admitir jovens e que necessitam da carteira para fazer o registro do funcionário.

De acordo com Francisco Adolfo, gerente do Ministério do Trabalho em Serra Talhada, o problema começou com a instituição das carteiras de trabalho informatizadas. “As antigas foram abolidas antes mesmo que as carteiras informatizadas começassem a funcionar. Com isso, o estoque antigo das carteiras de papel foi acabando e a empresa que produz passou a confeccionar pouquíssimas quantidades, para não ficar no prejuízo”.

Ainda, segundo Adolfo, a previsão é de que na primeira quinzena de outubro, para o início de novembro, as máquinas adequadas para a emissão da carteira informatizada sejam instaladas e o fornecimento do documento comece a acontecer.

