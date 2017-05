Faltando menos de 10 dias para ação contra gripe, 8,8% do público foi imunizado em Pernambuco

Faltando menos de 10 dias para o dia D da campanha de vacinação contra a gripe, que ocorre no sábado (13), 206.594 mil pessoas foram imunizadas em Pernambuco, entre 17 de abril e a quinta-feira (4). Isso representa 8,8% do público total, que é de mais de 2,3 milhões de pernambucanos. Os dados foram repassados pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta sexta-feira (5).

Para a coordenadora do programa estadual de imunização, Ana Catarina de Melo, o ideal é que a procura atinja 40% até o dia D. Mesmo com esse ritmo lento, ela diz que não perdeu as esperanças.