Família que viajava de São Paulo para Serra Talhada sofre grave acidente na BR-116

Um grave acidente ocorrido no inicio da tarde desse domingo (23), Por volta de meio dia, na BR-116, próximo ao Distrito de Caraíbas, município de Chorrochó-BA, deixou uma vítima fatal e deixou duas pessoas feridas.

Segundo informações, um veículo Corolla, placa DRQ-0913, cor preta, colidiu com uma carreta e ficou totalmente destruído. Populares que estavam no local relatam que um casal estava no Corola, eles viajavam de São Paulo com destino a cidade de Serra Talhada-PE.

Um dos ocupantes do Corolla, um senhor, veio a óbito no local, após 40 minutos do acidente, e a outra ocupante, uma mulher, foi encaminhada para o Hospital de Macururé-BA e aparentemente está bem. O motorista da carreta também foi encaminhado ao Hospital de Macururé.

Não se sabe ao certo se os ocupantes do veículo eram naturais da cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Do Chorrochó Online