Feriadão do Dia do Trabalhador teve 59 acidentes e sete mortes em rodovias de Pernambuco

Em 2016, não houve operação específica, já que o feriado caiu em um domingo. No entanto, considerando o período de 29 de abril a 2 de maio de 2016, foram registrados 51 acidentes, com 44 feridos e 12 mortos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu porque o motorista do veículo utilitário estava na contramão para desviar de um protesto ocorrido no quilômetro 86 da rodovia, durante o Dia Nacional de Paralisação.

Outra colisão frontal envolveu um caminhão e um carro, na madrugada de domingo (30), na BR 232, em São Caetano, no Agreste do estado. O motorista do carro, de 29 anos, entrou na contramão da rodovia e faleceu após o impacto no veículo de carga.