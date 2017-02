Fies 2017: resultado é divulgado

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) divulgou nessa segunda-feira (13) a lista com os nomes dos candidatos que poder obter empréstimos para pagar mensalidades de cursos em universidades privadas. O resultado pode ser consultado no site http://fiesselecao.mec.gov.br/. O programa do Ministério da Educação (MEC) abriu 150 mil vagas.

Aqueles que forem aprovados na pré-seleção devem concluir a inscrição no SisFies no endereço http://sisfiesportal.mec.gov.br, de 14 de fevereiro até as 23h59 de 20 de fevereiro de 2017.

Os estudantes são classificados a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, priorizando aqueles que não tenham concluído o ensino superior. Depois deles, entram na lista os candidatos que já são formados. Lista de espera Caso o candidato não tenha sido convocado, será automaticamente colocado na lista de espera. Ele conseguirá uma vaga caso aqueles que tenham sido chamados não confirmem a inscrição. Para saber o resultado, é necessário acompanhar o portal do Fies de 14 de fevereiro a 3 de março. A inscrição no SisFies de quem for classificado após estar na lista de espera deve ser feita em até 5 dias. Contratação Após a inscrição no SisFies, o estudante deve validar as informações na instituição de ensino em que foi aprovado em até 10 dias. Em seguida, a partir do terceiro dia útil após a validação na universidade, o candidato tem 10 dias para comparecer a um agente financeiro do Fies. Caso tenham sido apresentadas informações falsas ou documentos inválidos, o estudante será reprovado. Novo teto de mensalidades Nesta edição, passa a vigorar a mudança anunciada pelo MEC na semana passada: o limite de financiamento é de R$ 5 mil por mensalidade – o que representa uma redução de 34,7% no valor máximo que era permitido anteriormente. O novo teto sinaliza, segundo o ministro Mendonça Filho, o primeiro passo na reestruturação completa do Fies. Atualmente, um grupo do MEC em conjunto com representantes da Fazenda trabalha em alterações que devem ser anunciadas no fim de março. Calendário do Fies 14/02 a 20/02: Conclusão da inscrição no SisFies para os pré-selecionados em chamada única 14/02 a 03/03: Intervalo para participantes da lista de espera monitorarem o SisFies e concluírem a inscrição no prazo de 5 dias. Do G1