Filho mata pai a facadas após briga em Caruaru, no Agreste de PE

Um jovem de 17 anos agrediu e matou o pai, de 41 anos, a facadas na noite dessa segunda-feira (17) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da esposa da vítima, os dois não se entendiam devido a bebida. Várias brigas aconteceram antes do crime, já que segundo ela, o filho a defendia das agressões do marido.

O crime aconteceu na Travessa José Bernardino de Carvalho, no Bairro do Salgado. A polícia informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Regional do Agreste. (G1)