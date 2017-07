Filho tenta atear fogo na própria mãe no Sertão do Pajeú

Por volta das 19h50 da última quarta-feira (26), a guarnição ROMU, da cidade de Tabira, Sertão de Pernambuco, foi acionada pela Central de Comunicação da Guarda Municipal, para averiguar uma denuncia de incêndio, ao chegar na Rua Deca Marques, foi encontrado uma residência em chamas e moradores tentando conter o fogo.

O Corpo de Bombeiros de Afogados da Ingazeira foi acionado para ajudar no combate ao incêndio. Segundo informações de populares, o incêndio teria sido criminoso e o suspeito seria o filho da dona da residência, ao localizar a vitima essa confessou as informações, acrescentando que o imputado que é seu filho queria atear fogo nela, enquanto estava deitada, todavia o fogo se alastrou no colchão e posteriormente por toda casa.

Diante dos fatos a guarnição realizou incursões e localizaram o imputado ainda nas imediações da residência o qual foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Afogados da Ingazeira, juntamente com a vítima, para instauração de TCO, ( Termo Circunstanciado de Ocorrência ).

Com informações do Blog Cauê Rodrigues