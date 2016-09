Filhote de puma é levado para o Recife após ser resgatado no Sertão de PE

Assustado e abaixo do peso ideal, um filhote de puma foi encontrado por moradores da zona rural do município de Serrita, no Sertão do estado, no último domingo (11). De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o animal, na lista de extinção, foi trazido ao Recife no mesmo dia e está sob cuidados de veterinários. O filhote ganhou o nome de Juma.

Segundo a CPRH, moradores do município informaram que a mãe do felino teria fugido de ataques de cachorros e, após alguns dias, o filhote apareceu próximo às residências. Depois de receber os cuidados de uma família, o animal foi resgatado pela CPRH e, atualmente, está no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) Tangara, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte da capital.

Também conhecido como onça parda e suçuarana, o felino pode medir até 2,4m de comprimento e atingir 65cm de altura na fase adulta. Seu peso pode chegar a até 100kg. (G1)