Forró dos Cangaceiros começa neste sábado (6) no Sertão de Pernambuco

Começa neste sábado (6) em Tuparetama, no sertão de Pernambuco, a segunda edição do projeto Forró dos Cangaceiros. Na abertura do evento será realizada uma aula espetáculo com o cantor e compositor Assisão. A aula terá participação do Grupo de Xaxado Cabras de Lampião e vai percorrer as escolas estaduais pernambucanas durante o mês de junho.