Fugitivo da cadeia de Serra Talhada é preso em Cabrobó, suspeito de assaltos a carro-forte

Na manhã desta quarta-feira (15), o fugitivo da Cadeia Pública de Serra Talhada, José Wesley Batista Santana, foi preso na cidade de Cabrobó, Sertão do São Francisco.

Segundo as primeiras informação, “Wesley” foi preso homiziado em uma residência naquela cidade, no momento da prisão, o fugitivo estava escondido dentro de uma caixa d’água.

A Polícia informou que José Wesley Batista Santana estava usando documentos falsos com o nome de “Isaac dos Santos Silva”. Policiais Civis e Militares da 2ªCIPM, deram cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela comarca de Cabrobó, após receberem informações de Policiais do 14ºBPM (Equipe Malhas da Lei) que davam conta que o suspeito estaria participando de assaltos a carro-forte na região e estaria escondido no endereço, inclusive havia participado da última investida a veículo de transporte de valores ocorrido nesta terça-feira (14), em Terra Nova-PE. A polícia ainda informou que durante a ação também foram presos uma mulher identificada preliminarmente como “kaká Gonçalves”, que diz ser natural de Serra Talhada e outro homem, possivelmente comparsa de Wesley.

José Wesley Batista Santana é um homem de alta periculosidade, fugiu da cadeia de Serra Talhada, no dia 21 de agosto de 2016, onde havia sido preso pelo assassinato do jovem Ângelo Henrique Godofredo V. Luckwu, ocorrido em Serra Talhada-PE, no dia 13 de maio de 2016. Wesley ainda é suspeito de outros homicídios na cidade de Serra Talhada e região, bem como de vários assaltos a estabelecimentos comerciais e bancários do Sertão Pernambucano e Paraibano, chegando, inclusive, a trocar tiros com a polícia.

A polícia ainda continua em diligência no sentido de capturar o restante do bando de assaltantes que agiam junto com “Wesley”.

