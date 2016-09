Uma casa lotérica foi assaltada nesta terça-feira (20) em Flores, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos rendeu uma funcionária e a obrigou a entregar o dinheiro do caixa. A quantia não foi divulgada pela polícia.

A PM informou que enquanto um criminoso recolhia o dinheiro, o outro ficou do lado de fora. Os dois fugiram em uma motocicleta. Até a publicação desta matéria nenhum suspeito havia sido identificado ou preso. (G1)