Funcionários da Mendes Júnior fecham BR-232 e cobram salários atrasados em Salgueiro

Na manhã dessa quarta-feira (14), por volta das 07h00, na BR-232, nas proximidades do Ministério da Integração em Salgueiro, no Sertão pernambucano, cerca de 1.400, funcionários e ex-funcionários da Empresa Mendes Júnior, responsável pelas obras da Transposição do Rio São Francisco, no Canteiro de Obras Urí, Mata 01 Norte, iniciaram um movimento pacífico, desarmados, reivindicando os direitos trabalhistas, por haverem sido demitidos por redução de funcionários, e não haverem recebido os direitos inerentes, conforme a legislação trabalhista, tais como: FGTS, Multa Rescisória de 40%, Salário Integral referente ao mês de agosto de 2016, Vale Alimentação, PLR e Reajuste Salarial da Categoria (Dissidio Salarial).

O movimento também teve participação de funcionários que ainda se encontram agregados à Empresa, porém, na mesma situação dos demais. A princípio, o movimento não tinha prazo determinado para o encerramento do manifesto, exceto, a abertura de negociação justa que provesse as necessidades dos empregados.

A paralisação ocasionou o congestionamento de cerca de 15Km da BR, sentido Salgueiro/ Cabrobó e vice-versa. Fato é que os envolvidos, se mostravam firmes em manter o bloqueio da BR, até a resolução da pendência. Vale salientar que, de acordo com os manifestantes, todos os participes se mostraram decepcionados com a ausência da categoria, que não se fez presente em apoio à movimentação.

Todo o acontecimento, foi acompanhado por Policiais Militares da GE MURICI do 8ºBPM, designados para manter a órdem, bem como de viaturas da polícia Rodoviária Federal. O protesto foi encerrado exatamente às 10:41m da mesma data, após breve negociação informal com a categoria, que liberaram a BR para o fluxo de tráfego norma.

Do Giro Sertão/Fotos: Clodualdo Sousa