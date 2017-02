Galo da Madrugada chega ao 40º desfile promovendo encontros e arrastando multidão

Sob um sol escaldante nesse sábado (25), milhares de pessoas saudaram o carnaval marcando presença no tradicional Galo Madrugada, bloco recifense que desfila há 40 anos pelas ruas da capital pernambucana. Desde o início do desfile, às 9h, a emoção proporcionada pelo frevo agita não somente quem está no meio da multidão, mas também quem faz a festa.

“São 40 anos de muita luta, de defesa da cultura pernambucana. Hoje em dia, há blocos que se espelham no Galo da Madrugada em 11 estados do país”, comenta o presidente do bloco, Rômulo Menezes, orgulhoso do papel que o Galo representa para Pernambuco. (G1)