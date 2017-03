Garoto realiza seu sonho de viajar pelo Nordeste e conhece Museu do Cangaço em Serra Talhada

Mais uma vez, Serra Talhada foi destaque nacional em uma emissora de TV aberta.

O apresentador da Record, Rodrigo Faro, realizou o sonho do garoto chamado Pedro de conhecer a cidade de Serra Talhada-PE e o Museu do Cangaço. Pedro é descendente de russos e é apaixonado pelo cangaço, vestindo-se de cangaceiro por onde vai. Além disso, ele sabe tudo sobra a história do povo nordestino.

A equipe do programa Hora do Faro, esteve na Capital do Sertão do Pajeú gravando a reportagem com Pedro em agosto do ano passado.

A matéria foi ao ar no último domingo de carnaval (26), confira abaixo no vídeo.