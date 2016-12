Gerente dos Correios é feito refém e criminosos roubam malote em Custódia, no Sertão de PE

Dois criminosos sequestraram o gerente da agência dos Correios de Custódia, no Sertão de Pernambuco. O caso ocorreu nessa segunda-feira (26) no Centro. De acordo com a Polícia Militar, o gerente foi abordado quando saia de casa.

Ainda segundo a PM, os suspeitos obrigaram o gerente a chamar o subgerente, que foi ameaçado com uma faca e orientado a ir até a agência pegar um malote com dinheiro. A dupla de criminosos fez o gerente como refém e foram até um trecho de acesso da cidade onde esperavam o subgerente com o dinheiro.

O gerente dos Correios foi liberado pelos suspeitos logo em seguida, após o recebimento do malote, conforme informou a polícia. A quantia levada pelos criminosos não foi informada. (G1)