Gestão de Serra Talhada é avaliada com “alguma eficiência”, diz Folha de São Paulo

Serra Talhada, a capital da Beleza Feminina, apareceu com “alguma eficiência”, em ranking de eficiência dos recursos públicos anunciado pelo jornal Folha de São Paulo, a cidade apareceu na 2.360ª posição entre as administrações do Brasil, no limiar das avaliações dentre os municípios com 50.000 e 100.000 habitantes.

O ranking de eficiência da Folha compara o volume de recursos arrecadados pelas prefeituras e o retorno desse orçamento para serviços como educação, saúde e saneamento. Segundo a avaliação, Serra Talhada tem a classificação de “alguma eficiência”, com a média 0,646. O serviço pior avaliado na capital da Beleza Feminina é o de saúde: 0,441. Já a educação aparece com índice 0,446, enquanto que o saneamento em a melhor avaliação atingindo 0,730 na avaliação do jornal.

Nazaré da Mata foi o município pernambucano com melhor avaliação no ranking de eficiência da Folha de São Paulo, na 18ª posição. Já na Bahia, a campeã de eficiência foi a cidade de Barro Preto (11° lugar). A cidade com melhor avaliação no Brasil foi Cachoeira da Prata (MG).

Você pode conferir os dados sobre cada cidade no link:http://www1.folha.uol.com.br/remf/