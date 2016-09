Governador convoca mais servidores para Unidades de Saúde em PE, inclusive para Serra Talhada

O governador Paulo Câmara assinou, nesse quinta-feira (01), ato de convocação de 333 profissionais de saúde, de diversas áreas, para reforçar as escalas de unidades da rede estadual, fortalecendo a assistência às crianças com microcefalia e aos pacientes com arboviroses, além da rede de urgência e emergência. Esta é a segunda grande nomeação do Governo Paulo Câmara para a rede em 2016. Em março passado, mais de 2,5 mil profissionais já haviam sido convocados – o maior chamamento da Saúde nos últimos 20 anos.

“Em que pese a crise nacional, o nosso Governo tem buscado manter os seus investimentos na Saúde. Temos feito um grande esforço financeiro para assegurar a qualidade dos serviços prestados, pois a procura pelos serviços da Rede Pública aumentou muito nos últimos meses. A contratação de pessoal qualificado busca exatamente melhorar e humanizar o atendimento nas nossas unidades”, explicou o governador Paulo Câmara, lembrando que os novos servidores vão atender todas as regiões do Estado.

Os profissionais nomeados serão lotados nas grandes emergências da Região Metropolitana do Recife (RMR) e unidades do Interior do Estado, como os hospitais Jesus Nazareno (Caruaru) e regionais do Agreste (Caruaru), José Fernandes Salsa (Limoeiro), Dom Moura (Garanhuns), Inácio de Sá (Salgueiro), Emília Câmara (Afogados da Ingazeira) e Professor Agamenon Magalhães (Serra Talhada), além de serviços especializados.

“O Governo de Pernambuco vem atuando com muita determinação para reestruturar e reforçar as escalas nas unidades da rede de Saúde. Esta nova convocação – a segunda em menos de seis meses, ressalta o compromisso do Estado com a Saúde dos pernambucanos e tem o objetivo de garantir o acesso a toda a linha do cuidado a todos os usuários do SUS”, explica o secretário estadual de Saúde, José Iran Costa.

Do total de convocados, 41 são médicos aprovados no último concurso público para a categoria, em 2013. Também estão sendo chamados 43 enfermeiros e 57 profissionais de nível superior, além de 192 profissionais de nível médio – todos selecionados do concurso público para profissionais de saúde, realizado pela SES em 2014. Nos próximos dias, esses profissionais serão chamados, por meio de telegrama, para perícia, posse e posterior lotação. Após esse trâmite, todos terão 30 dias para iniciar as atividades na unidade em que for lotado.

Concursos – Com essa nova chamada, sobe para 1.043 o número de médicos convocados no concurso da SES desde 2013. Um novo certame para a categoria já está em planejamento na Secretaria Estadual de Saúde. Já o concurso voltado para as demais categorias da área de saúde, soma, agora, 2.868 profissionais convocados.

Seleção pública – Além do chamamento de 326 profissionais concursados, o Governo do Estado também está fortalecendo as escalas de plantão das unidades da rede de saúde com mais 67 profissionais. Após seleção pública simplificada, nove médicos traumatologistas já foram nomeados para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) finalizou, nesta última semana de agosto, seleção pública simplificada para contratação de 58 médicos, que serão lotados em unidades localizadas no Recife, Limoeiro, Caruaru, Garanhuns e Afogados da Ingazeira. Ao todo, foram disponibilizadas 7 vagas para cirurgiões gerais, 5 para cirurgiões vasculares, 4 para clínicos geral, 5 para intensivistas adulto, 9 para pediatras e 28 para tocoginecologistas. A expectativa é que a homologação do resultado final seja feita já no mês de setembro para convocação imediata.