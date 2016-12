Governador de Pernambuco anuncia concurso para 1500 policiais em 2017

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), recebeu a equipe do G1 no Palácio do Campo das Princesas na última terça-feira (27). O socialista respondeu sobre segurança pública, abastecimento de água, BR 104 e a situação da polícia no Estado.

O governador garantiu que vai deixar o Batalhão Exclusivo para Caruaru e que em breve um novo concurso vai colocar mais 1500 homens nas ruas. “Com esse reforço vamos melhorar a situação de insegurança e os crimes que estão relacionados ao tráfico de drogas”, disse.

O socialista disse ainda que vai entregar a obra do sistema Pirangi para melhorar a situação do abastecimento de água em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. “Até o fim de janeiro vamos entregar essa obra para que possamos amenizar a situação em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe”, pontuou.

O governador garantiu ainda que o apoio a Tony Gel (PMDB) na eleição Segundo Turno em Caruaru, não inviabiliza a relação com a prefeita eleita Raquel Lyra (PSDB) e garantiu que o palanque foi desfeito. “Já conversei com a prefeita eleita e disse a ela que o governo ficará a disposição, não apenas de Caruaru, mas dos 184 municípios de Pernambuco”, disse. (G1)