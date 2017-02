Governo amplia Minha Casa, Minha Vida para famílias com renda de até R$ 9 mil

O governo também elevou o teto do valor dos imóveis que podem ser financiados dentro do Minha Casa, Minha Vida. No Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, o valor passará de R$ 225 mil para R$ 240 mil. O teto de imóveis será reajustado em todas as cidades. Nas capitais do Norte e Nordeste, por exemplo, o teto passará de R$ 170 mil para R$ 180 mil.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que a ampliação das faixas vai exigir R$ 8,5 bilhões a mais para subsídios e financiamentos. Desse valor, R$ 200 milhões serão da União, destinado a subsídios das faixas 1,5 e 2; R$ 1,2 bilhão virá de recursos do FGTS para subsídios e, outros R$ 7,1 bilhões, para financiamento de todas as faixas.

“Não há nenhum desvirtuamento. O programa tem três faixas. Tem [financiamento] para famílias inclusive em situação de risco. As faixas 2 e 3 sempre foram destinadas para pessoas com capacidade financeira de arcar com o financiamento”, defendeu.

As novas regras passam a valer a partir da publicação da Resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Antes da apresentação do ministro Bruno Araújo, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, informou que o Conselho Curador do FGTS aprovou, em reunião extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (6), a proposta encaminhada pelo governo.

O Ministério das Cidades anunciou também que tem como meta contratar 610 mil novas unidades habitacionais em todas as modalidades do MCMV em 2017. Na faixa 1, são 100 mil unidades no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 35 mil na modalidade “Entidades Urbanas” e outras 35 mil na “Rural”.

Para as faixas 2 e 3 está prevista a contratação de 400 mil unidades habitacionais. Já para a faixa 1,5 serão 40 mil moradias.

Saques do FGTS

O ministro do Planejamento avaliou que a permissão do governo para que trabalhadores saquem dinheiro mantido em contas inativas do FGTS não vai reduzir o volume de recursos do fundo destinados ao financiamento habitacional.

“Nosso monitoramento é permanente. A habitação é a função social do FGTS. Todas essas medidas que estão sendo anunciadas foram bem calculadas e simuladas. Não há desconforto com relação a isso”, afirmou.

O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, também disse que todos os movimentos que estão sendo feitos com o FGTS foram bem estudados e estão sendo feitos de maneira segura.

Cenário econômico

Durante o evento desta segunda, o presidente Michel Temer falou sobre o cenário econômico e disse que a crise que deixou o país “bastante abatido” nos últimos anos dá lugar a um clima de “otimismo e confiança”.

Temer citou, ainda, a emenda constitucional aprovada no Congresso no ano passado que estabelece um limite para os gastos públicos.

À plateia, o presidente avaliou que a economia se recupera “suavemente” e que “tomará rumo” no segundo semestre.