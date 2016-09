Governo de PE abre curso para promoção de 1.232 Policiais e Bombeiros Estaduais

Com o objetivo de atender as metas preconizadas no Pacto pela Vida – PPV, o Governo do Estado e a Secretaria de Defesa Social, através da Academia Integrada de Defesa Social – ACIDES, realizará neste segundo semestre de 2016 os Cursos de Formação de Sargentos e o de Habilitação de Cabos para os militares estaduais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

Os cursos terão início a partir de 19 de setembro e vão até a terceira semana de outubro. A ação de capacitação profissional vai permitir a ascensão na carreira militar, almejada pelos militares do Estado, principalmente daqueles com mais de 10 anos de efetivo serviço.

Além de formar sargentos nas corporações militares estaduais, para compreenderem os elementos básicos da gestão administrativa no setor público e sua função de elo entre os gestores e colaboradores de sua organização, o curso capacitará os profissionais como agentes pró-ativos e pacificadores no âmbito da defesa da sociedade.

Entre as disciplinas abordadas estão: Policiamento Ostensivo, com respeito aos Direitos Humanos; Uso Diferencial da Força e as Legislações Específicas, bem como as exigências para o exercício de comandamento das Atividades Aéreas de Salvamento, Combate a Incêndio, Atendimento Pré-Hospitalar e Produtos Perigosos, entre outras.

Para a promoção de soldados a cabo das corporações, o curso visa habilitá-los para o desempenho das funções inerentes a graduação de cabo, atuando como comandantes de fração de tropa a nível operacional e administrativo, tornando-os aptos a executar tarefas laborais referentes às suas diversas atividades, respeitando a legislação em vigor.

O Curso de Formação de Sargentos PM e BM 2016 será realizado no Campus de Ensino Metropolitano I e II, da ACIDES, no período de 03 a 19 de outubro de 2016, contemplando 449 (quatrocentos e quarenta e nove) militares, sendo 249 cabos da Polícia Militar e 200 cabos do Corpo de Bombeiros Militar, distribuídos em 11 turmas. O curso terá uma carga horária de 120h/a.

Já o curso de Habilitação de cabos PM e BM 2016 funcionará na modalidade de Ensino à Distância – EAD, com o controle e supervisão do Campus de Ensino Metropolitano I e II, da ACIDES. Acontecendo no período de 19 de setembro a 19 de outubro de 2016, contemplando 783 militares, sendo 400 policiais militares e 383 bombeiros militares, distribuídos em 16 turmas. A carga horária será de 30h/a.

PPV – O Pacto pela Vida – Plano Estadual de Segurança Pública prevê a realização de cursos para promover qualificação e valorização profissional. “A educação e qualificação sempre serão os melhores instrumentos de transformação da sociedade. E um dos aspectos a ser considerado nas ações de melhoria de uma organização é a valorização do profissional”, destaca o gerente geral de Articulação e Integração Institucional e Comunitária da SDS, Manoel Caetano.

Via CICOM/SDS