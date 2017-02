Governo de PE anuncia que segurança no carnaval será feita por mais de 31 mil policiais

A segurança do carnaval em Pernambuco contará com 31.213 policiais militares, civis e bombeiros. Esse efetivo será lançado entre a sexta-feira (24) e o dia 5 de março. O decreto que obriga os servidores das Polícias Militar, Civil, Científica e Corpo e Bombeiros a cumprir a escala de carnaval foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira (21).

O esquema foi apresentado na manhã desta terça, durante entrevista coletiva, na sede da Secretaria de Defesa Social (SDS), em Santo Amaro, na área central do Recife. O efetivo vai trabalhar na Região Metropolitana do Recife (RMR) e no Interior.

Dos 31.213 postos de trabalho do carnaval, 23.021 são dos quadros da PM, 4.692 são da Polícia Civil, 2.892 vêm do Corpo de Bombeiros. Quatrocentos e quarenta e três homens pertencem à Polícia Científica, 118 atuam pela Corregedoria e 47 estão no Grupamento tático Aéreo (GTA).

Para acompanhar a folia em tempo real, também estará em funcionamento o Centro de Operações do carnaval, que vai atuar em tempo integral, de forma integrada com diversos órgãos, como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, Metrorec, Grande Recife Consórcio e Prefeitura do Recife.

A ação no carnaval terá como destaque eventos como o Galo da Madrugada, no sábado (25), as festas no Recife Antigo e a folia em Olinda, na Região Metropolitana. O efetivo também será deslocado para outras cinco cidades do Grande Recife e 17 do Interior.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Angelo Fernandes Gioia, o efetivo lançado será ‘bem próximo’ ao de anos anteriores. “Proporcionalmente, teremos mais policiamento, uma vez que diversas cidades, a exemplo de São Lourenço da Mata e Carpina, cancelaram os festejos por falta de recursos financeiros”, comentou.

Ele disse, ainda, que toda a força policial especializada estará à disposição. Além disso, a SDS contará com dois helicópteros. “Teremos duas plataformas elevadas, câmeras de videomonitoramento, unidades avançadas nos focos de folia, agentes de inteligência infiltrados entre os foliões e reforço da frota de veículos”, comentou.

Na coletiva, Gioia mandou um recado aos foliões a para os policiais. “Brinquem com muita alegria e cultura de paz. E aqueles que tentarem a desordem terão uma resposta rápida e efetiva da nossa tropa, que, a despeito dos alardes feitos por uma minoria pregadora de um suposto caos, está bastante motivada”, disparou.

O secretário-executivo de Defesa Social, João Luiz Caetano, também destacou que o efetivo é suficiente para garantir a seguranca do folião. “O planejamento foi feito com responsabilidade. Não vamos ter falta de policiamento. Temos certeza que o cidadão vai curtir a festa em paz, sem transtornos”, afirmou.

Centro de operações

No Centro de Operações, a equipe da SDS poderá visualizar as câmeras de videomonitoramento instaladas no Sítio Histórico de Olinda, no Recife Antigo e nas ruas do Centro. Os policiais vão receber as imagens captadas por duas plataformas elevadas (cada uma com 14 câmeras, a uma altura de 15 metros) instaladas na Praça do Carmo e próxima ao Marco Zero.