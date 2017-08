Governo de PE anuncia R$ 15,4 milhões para obras em municípios do Sertão

O Governo de Pernambuco anunciou a liberação de R$ 15,4 milhões para obras em Brejinho, Itapetim, Santa Terezinha e São José do Egito, no Sertão. De acordo com a assessoria, a verba é destinada para reforço nas áreas de saneamento básico e abastecimento de água, além da construção de um hospital.