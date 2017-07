Governo de Pernambuco abre seleção para contratar 30 profissionais para Secretaria de Saúde

O governo de Pernambuco publicou no Diário oficial desta quinta-feira (27) a autorização para a abertura de seleção simplificada para contratação de 30 profissionais para atuar na Secretaria Estadual de Saúde. As inscrições começam nesta quinta-feira (27) e podem ser feitas até o dia 11 de agosto. Os salários vão de R$ 1.759, para técnicos, a R$ 4.590, para cargos de nível superior.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelos cCorreios, via Sedex, com aviso de recebimento (AR), encaminhadas à Diretoria Geral de Gestão do Trabalho. O endereço é: Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi – Recife/PE CEP: 50.751-530. Também está prevista a inscrição presencial, no mesmo endereço, das 9 às meio-dia e das 14h às 16h.

Os profissionais atuarão na sede da secretaria e nas 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres). Há oportunidades para trabalho em unidades hospitalares para supervisão e outras atividades.

Há 12 vagas para engenheiros civis. Duas delas ficam reservadas a fiscais de obras, contratos e serviços. Há, ainda, uma vaga para orçamentista e outra para calculista.

O governo também oferece oportunidades para dois engenheiros elétricos e um engenheiro mecânico. Há vagas, ainda, para cinco arquitetos, um técnico em eletrotécnica, um técnico em refrigeração, além de oito técnicos em edificações.

A seleção pública terá o prazo de validade de 24 meses, prorrogável por igual período, a contar da homologação do resultado fi nal, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Para todas as funções, objeto desta seleção, diarista a jornada de trabalho será de oito horas diárias e 40 horas semanais.

Do total de vagas, por função ofertadas neste edital, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência. A seleção pública será realizada em uma única etapa, por meio de avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório. A divulgação do resultado preliminar da avaliação curricular será no dia 1º de setembro e resultado final no dia 20 de setembro pelo portal da secretaria. Os candidatos aos cargos de nível superior devrão apresentar diploma ou declaração de conclusão de graduação, carteira do conselho profisisonal da categoria e comprovante de experiência de, no mínimo, seis meses na função a qual se inscreveu. Os técnicos precisam mostrar certificado de conclusão do Ensino Médio, Certificado de curso técnico, carteira do conselho e comprovante de experiência. (G1)