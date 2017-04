Governo de Pernambuco declara situação de emergência em 45 municípios do Sertão afetados pela seca

Foi declarada situação de emergência por um período de 180 dias em 45 municípios do Sertão de Pernambuco. O decreto foi assinado pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e publicado na última terça-feira (04) em Diário Oficial do estado.

Foi considerada para a decisão, a redução das chuvas que assolam os municípios sertanejos e os impactos decorrentes das perdas na agropecuária da região. A publicação estabelece que sejam adotadas de forma imediata medidas necessárias, em regime de cooperação, para enfrentar as situações emergenciais na região.

Entre os municípios relacionados estão: Afrânio, Araripina, Moreilândia, Orocó, Belém do São Francisco, Ouricuri Parnamirim, Bodocó, Petrolina, Cabrobó, Salgueiro, Santa Cruz, Cedro, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Dormentes, Exu, Santa Terezinha, São José do Belmonte, Flores, São José do Egito, Afogados da Ingazeira, Manari, Mirandiba, Arcoverde, Betânia, Petrolândia, Brejinho, Quixaba, Calumbi, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Santa Cruz da Baixa Verde e Custódia. (G1)