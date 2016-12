Governo de Pernambuco divulga tabela com os valores do IPVA 2017

O Governo de Pernambuco divulgou a tabela com os valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2017. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz-PE), os valores do imposto serão mais baixos no próximo ano. A tabela foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (28). O desconto foi ampliado de 5% para 7% para os contribuintes que quitarem o IPVA na cota única. Os boletos para pagamento estarão disponíveis no site do Detran-PE a partir do dia 1º de janeiro.

O valor venal dos veículos também caiu em 2016, em comparação com o ano anterior. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Aplicáveis (Fipe), a queda foi de 3,8%. Quando se trata dos automóveis, a redução chega a 4,5%. Também houve diminuição de 6,3% para caminhões e 2,7% para motos.

Em nota, o governo alegou que “a decisão foi tomada com o objetivo de permitir que o contribuinte possa planejar melhor seus pagamentos no início do ano e reconhecendo o curto prazo existente do anúncio até o pagamento em janeiro”. A antecipação do recolhimento do imposto foi realizada sob o argumento de ajudar os municípios, que recebem 50% dos recursos obtidos pelo IPVA.

Com uma frota tributável de 2.499.284 veículos, Pernambuco arrecadou com o IPVA, em 2016, cerca de R$ 1 bilhão. Ainda não há previsão de quanto será o valor arrecadado em 2017.

A Sefaz-PE ainda informa que os valores arrecadados com o IPVA serão distribuídos para as áreas de saúde, educação e segurança pública. “No total, 50% desse montante é repassado para as contas dos 184 municípios”, disse em nota. Alteração de datas

No dia 15 de dezembro, foi publicada no Diário Oficial do Estado uma alteração no calendário de pagamento do IPVA. As datas de vencimento das parcelas de abril foram modificadas por conta do feriado da Sexta-feira Santa, que será no dia 14 de abril de 2017. Essa modificação abrange os proprietários de veículos com placas terminadas em 3 e 4, que terão a data de vencimento da 3º cota prorrogada de 14 de abril para o dia 18 do mesmo mês. Já para os veículos com placas terminadas em 5 e 6, a data foi prorrogada de 18 de abril para o dia 20 do referido mês. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz-PE), as demais datas não foram alteradas. Confira o calendário com as datas dos pagamentos, de acordo com o final da placa do veículo: Placas 1 e 2

Parcela única ou primeira cota: 09/02/2017 / Segunda cota: 09/03/2017 / Teceira cota: 11/04/2017 Placas 3 e 4

Parcela única ou primeira cota: 14/02/2017 / Segunda cota: 14/03/2017 / Terceira cota: 18/04/2017 Placas 5 e 6

Parcela única ou primeira cota: 17/02/2017 / Segunda cota: 17/03/2017 / Terceira cota: 20/04/2017 Placas 7 e 8

Parcela única ou primeira cota: 21/02/2017 / Segunda cota: 21/03/2017 / Terceira cota: 25/04/2017 Placas 9 e 0

Parcela única ou primeira cota: 24/02/2017 / Segunda cota: 31/03/2017 / Terceira cota: 28/04/2017

Do G1