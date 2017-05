Governo de Pernambuco diz que ainda é preciso vacinar contra a gripe mais de 1,5 milhão de pessoas

Um dia antes do Dia D da campanha de imunização contra a influenza, mais conhecida como gripe, mais de 1,5 milhão de pessoas que integram os grupos prioritários ainda não se vacinaram em Pernambuco. A dose protege contra as influenzas A (H1N1), A (H3N2) e B e tem um ano de validade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), desde o início da campanha, em abril, até a quinta-feira (11), 637.742 pessoas haviam se vacinado, o qu equivale a pouco mais de 27% do grupo preferencial. Dia dedicado à imunização é celebrado no sábado (13).