Governo divulga nova data de avaliação psicológica do concurso das Polícias Civil e Científica

]A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou nova data para a realização da avaliação psicológica para candidatos aprovados no concurso das polícias Civil e Científica. O teste será feito no dia 7 de maio. A pasta havia anulado essa fase do certame após uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) devido à existência de cadernos rasurados.

Sendo assim, o candidato deverá acessar, a partir do dia 2 de maio, o site da banca examinadora para verificar seu local de prova e os horários de realização do teste. O resultado dessa etapa está previsto para publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no mesmo endereço eletrônico acima no dia 22 de maio.

“A avaliação psicológica será reaplicada, para os candidatos aprovados na prova de capacidade física, nos termos a seguir, em virtude de terem sido identificados riscos e rasuras nos cadernos utilizados para a realização dos testes, o que levou o Poder Executivo Estadual a fazer uso do princípio da autotutela e providenciar a sua reaplicação, junto à instituição organizadora do certame”, o texto do edital.

Publicada no Diário Oficial do Estado no dia 3 de março, a recomendação para a anulação dessa fase foi baseada em denúncias feitas por diversos candidatos acerca de irregularidades como cadernos de provas com respostas já preenchidas.

Nas considerações do pedido, a promotora Andréa Padilha citou que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca examinadora responsável pela elaboração do certame, se manifestou em ofício sobre o fato e constatou que havia cadernos rasurados em seis das 76 salas onde foram aplicados os testes.

Outro concurso

A Secretaria de Defesa Social anunciou a realização de concurso público para formação de cadastro de reserva nos cargos de agente de polícia, delegado e escrivão. As taxas de inscrição do certame variam de R$ 160, agente e escrivão, e R$ 200, delegado.

Para participar, o interessado precisa acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), realizadora do concurso. A inscrição abre no dia 7 de abril e se encerra no dia 26 do mesmo mês. O edital ainda não está disponível. (G1)