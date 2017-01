Governo do Estado convoca 461 aprovados em concursos públicos na área de Saúde

A Secretaria Estadual de Saúde iniciou a convocação de mais 461 profissionais de várias áreas aprovados em concurso público. A chamada foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (10.01) – www.cepe.com.br. Entre 2015 e 2016, mais de 3,3 mil concursados já haviam sido convocados para fortalecer as escalas de plantão de serviços de saúde espalhados por todo o Estado.

Dos convocados, 140 são médicos, das especialidades de cardiologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, UTI adulto, traumatologia, pediatria, psiquiatria, clínica médica e otorrinolaringologia. Os demais 321 vão exercer as funções de enfermeiro (obstetra, assistencial, intensivista), assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta (motor e respiratório), fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, biomédico, cirurgião dentista, técnico de enfermagem, técnico de radiologia e técnico de imobilização.

“Fortalecer as escalas de plantões das unidades de saúde vai qualificar e garantir o atendimento aos pernambucanos. Essa convocação mostra o compromisso do Governo do Estado em continuar avançando com as conquistas da saúde em Pernambuco, o que reflete diretamente na assistência oferecida à população”, comenta o secretário estadual de Saúde, Iran Costa.

Nos próximos dias, os profissionais convocados serão chamados, por meio de telegrama, para perícia, posse e posterior lotação. Após a posse, terão 30 dias para iniciar as atividades na unidade em que for lotado.

Os profissionais serão lotados nos hospitais Otávio de Freitas, Barão de Lucena, Getúlio Vargas, da Restauração, Agamenon Magalhães, Geral de Areias, Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, Correia Picanço, todos no Recife.

No interior, no Jaboatão Prazeres, (Jaboatão dos Guararapes), Fernandes Salsa (Limoeiro), Regional do Agreste (Caruaru), Dom Moura (Garanhuns), Inácio de Sá (Salgueiro), Prof. Agamenon Magalhães (Serra Talhada), Belarmino Correia (Goiana) e Emília Câmara (Afogados da Ingazeira).

Concursos – Com essa nova chamada, sobe para mais de 3,8 mil o número de profissionais convocados dos concursos para médicos e profissionais de saúde, realizados em 2013 e 2014, respectivamente – a maior convocação da história do setor no Estado.