Governo libera pagamento do Garantia-Safra para 6 cidades do Sertão de PE

O Governo Federal vai liberar ainda em dezembro de 2016 o pagamento do Garantia-Safra para seis cidades do Sertão de Pernambuco. Os agricultores de Araripina, Granito, Moreilândia, Ipubi, Ouricuri, Santa Cruz e Trindade estão entre os beneficiários. A data que o pagamento será realizado, não foi informada.

O seguro referente à safra 2015/2016 é destinado para agricultores que aderiram ao programa e que tiveram perdas de, no mínimo, 50% da produção, devido à estiagem. Entre as cidades do Sertão de Pernambuco, a que possui um maior número de beneficiários é Araripina, com cerca de 7 mil agricultores.

Cada produtor rural vai receber R$ 760 em cinco parcelas, pagas nas agências da Caixa Econômica, por meio de cartão eletrônico. Para ter direito ao benefício, o agricultor deve comprovar a perda na lavoura por causa da seca.

Para garantir o Seguro-Safra, o agricultor familiar, não deve ter renda familiar mensal superior a um salário-mínimo e meio. É preciso ainda efetuar a adesão antes do plantio e não deter área superior a quatro módulos fiscais. A área total a ser plantada deve ser, no mínimo, 0,6 hectares e, no máximo, seis hectares.

Pessoas de outros municípios podem procurar a secretaria responsável pela agricultura na cidade para obter mais informações.

Do G1