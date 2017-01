Gramado do Vianão em Afogados, “é menos ruim”, diz Presidente do Serra Talhada

Durante entrevista na Rádio Líder do Vale FM, o Presidente do Serra Talhada e vereador Zé Raimundo quando defendia das críticas da imprensa estadual o Estádio Municipal Pereirão de Serra Talhada, foi provocado pelo comunicador Francis Maya ao dizer que só o gramado do estádio de Afogados se salva.

Zé Raimundo logo rebateu “É o menos ruim”. O Presidente do Serra Talhada poderia ter feito a mea-culpa pela situação do estádio Pereirão, pois até bem pouco tempo foi titular da Secretaria de Esportes e Lazer do Governo Luciano Duque e cuidar pelo menos do gramado não é tão caro assim.

Quando mudou o gramado no início da gestão em Afogados da Ingazeira o governo José Patriota investiu R$ 60 mil reais e ano passado ao efetuar melhoramento antes da disputa da série A2, gastou R$ 8 mil reais. Assim com menos de R$ 70 mil reais o vereador, Presidente do Serra Talhada e Secretaria de Esportes e Lazer do governo do PT, poderia ter feito sua parte, para hoje pelos menos o gramado do Pereirão estar numa situação “menos ruim”, como disse ele.

Por Anchieta Santos