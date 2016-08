Grave acidente deixa um morto e 5 feridos em Floresta, no Sertão de PE

Um grave acidente envolvendo um carro e caminhão deixou uma pessoa morta e cinco feridos em Floresta, no Sertão de Pernambuco. A colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (26) na PE-360, na entrada da fazenda Atikum.

De acordo com informações, os cinco feridos são de Floresta, estavam no mesmo carro e não correm risco de vida. Já o motorista do caminhão se chamava Marcilândio Sá e morreu no local do acidente.

A vítima fatal tinha 30 anos e dirigia um caminhão Mercedes. Ele era natural de Ibimirim, mas morava em Petrolândia.

Um dos acidentados quebrou uma perna e outro a clavícula. Todos os feridos são da mesma família e foram socorridos para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, em Floresta.

