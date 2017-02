Grupo explode caixas eletrônicos de dois bancos e incendeia carros em PE

Criminosos explodiram caixas eletrônicos de duas agências bancárias na madrugada desta quarta-feira (1º) em Bonito, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o grupo estava armado e efetuou disparos para afastar policiais e moradores das proximidades dos bancos.

Ainda segundo a PM, não se sabe a quantia que foi levada pelos assaltantes. Os criminosos também atiraram contra o prédio do destacamento da Polícia Militar do município e roubaram um caminhão em um posto de combustíveis.

Na ação, o grupo utilizou três carros – que foram abandonados e incediados na PE-103, conforme informou a polícia. Os criminosos ainda espalharam grampos na rodovia. No local do crime foram encontradas cápsulas de arma de fogo calibres 40 e 12.

As agências bancárias foram isoladas e as polícias Civil e Federal devem realizar perícia nos estabelecimentos. O grupo fugiu e – até a publicação desta matéria – ninguém foi preso. (G1)