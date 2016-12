Grupo explode dois caixas eletrônicos dentro da prefeitura em Pernambuco

Um grupo formado por dez homens explodiu nesse sábado (24) dois caixas eletrônicos dentro do prédio da prefeitura de Cortês, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fizeram dez moradores reféns na frente do destacamento da PM para que os policiais não pudessem atirar. Os prédios da prefeitura e da polícia ficam na mesma rua.

A polícia informou que os suspeitos usaram dinamite para explodir os caixas – não há informações da quantia levada pelos criminosos. O grupo atirou quatro vezes no carro da polícia, deixando o radiador e motor danificados, conforme a PM.

Eles fugiram em dois carros e – durante a fuga – jogaram grampos na PE-60. Até a publicação desta matéria, os suspeitos não tinham sido localizados ou presos. (G1)