Grupo explode duas agências após render policiais e fechar cidade, no Sertão de PE

Cerca de 20 bandidos armados com fuzil explodiram as agências do Banco do Brasil e dos Correios na madrugada deste sábado (7), em Afrânio, no Sertão de Pernambuco. Um grupo de oito pessoas que estava próximo ao local foi feito refém e uma pessoa ficou ferida após ser atingida por um tiro. Até o momento ninguém foi preso e a polícia não soube informar a quantia levada pelos suspeitos.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ação dos bandidos ocorreu por volta das 1h, quando criminosos armados com fuzil e pistolas chegaram em quatro carros e cercaram a entrada e saída da cidade. Quatro policiais militares que estavam de plantão foram mantidos presos dentro do alojamento e um agente da Polícia Civil ficou retido na delegacia. Vários tiros foram disparados pelos bandidos para intimidar os policiais.

Parte do grupo entrou na agência do Banco do Brasil e explodiu dois caixas eletrônicos e o cofre do banco. Os outros criminosos seguiram para os Correios e também explodiram o cofre da agência.

Na fuga oito pessoas que estavam em um bar próximo ao local foram feitas reféns e só foram liberadas horas depois em uma estrada de acesso ao estado do Piauí. Um deles ficou ferido após ser atingido por um tiro. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde local e depois encaminhada para o Hospital Universitário em Petrolina e não corre risco de morte.

Para evitar perseguição policial os criminosos jogaram grampos na estrada e colocaram fogo em um carro que foi posicionado fechando a rodovia. Cinco veículos foram encontrados pela polícia com os pneus furados devido ao grande número de grampos espalhados pela via.

Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), do Grupo de Apoio Tático Intinerante (Gati) e da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta foram acionadas, mas até o momento não há pistas sobre o paradeiro dos criminosos.

O Instituto de Criminalística também esteve no local. Notas manchadas de tinta ficaram espalhadas pela cidade.

Essa é a segunda vez que bandidos assaltam o local. Em 19 de janeiro de 2016 os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil foram explodidos por quatro bandidos.

O banco postal dos Correios também já tinha sido alvo dos criminosos. Em 25 de junho do ano passado eles cortaram fios de eletricidade e roubaram todo o dinheiro do cofre.

A Polícia Militar informou que equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) continuam na busca dos bandidos. (G1)