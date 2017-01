Quatro homens invadiram nessa quinta-feira (12) a agência dos Correios em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, três entraram no estabelecimento e um ficou do lado de fora.

A PM informou que eles levaram o dinheiro que estava no caixa, mas a quantia não foi divulgada. Eles fugiram em uma caminhonete por uma estrada de barro. A polícia disse que fez buscas, mas – até a publicação desta matéria – ninguém havia sido identificado ou preso. (G1)