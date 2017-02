Grupo rende funcionários e assalta posto de combustível, no Sertão de PE

Um posto de combustível foi alvo da ação de bandidos na noite da última sexta-feira (24) no povoado de Murici, na BR-116 em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), cinco homens armados renderam os funcionários e levaram o dinheiro dos caixas do posto e da lanchonete que ficava no local. Não foi divulgado o valor roubado.

Ainda segundo a polícia, os bandidos efetuaram vários disparos na estrutura do posto, mas ninguém ficou ferido na ação.

A Polícia Civil deve investigar o crime. Nenhum suspeito foi preso.

Do G1